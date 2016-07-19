У Нігерії голодують 250 тисяч дітей - ЮНІСЕФ

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на дані ЮНІСЕФ.

Йдеться про ситуацію на територіях, які раніше перебували під контролем ісламістського угруповання "Боко Харам".

У ЮНІСЕФ застерігають, що майже 50 тис. дітей у штаті Борно можуть померти, якщо їм не нададуть медичної допомоги.

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Регіональний директор агенції у Західній та Центральній Африці Мануель Фонтен розповів, що бачив біженців, які живуть у зруйнованих містах. За словами чиновника, який нещодавно повернувся з Борно, їм бракує води, їжі та каналізації.

Водночас у ЮНІСЕФ зазначають, що отримали менш ніж половину із 55 млн доларів, які просили для реагування на кризу.

Бойовики "Боко Харам", які присягнули в минулому році на вірність екстремістському угрупованню "Ісламська держава", воюють за поширення фундаменталістської інтерпретації ісламу на півночі Нігерії з 2009 року. Жертвами нападів ісламістів за сім років стало близько 20 тис. осіб, понад 1 млн були змушені залишити домівки.