Учені знайшли квантові тунелі в людському мозку

У головному мозку можуть існувати фотонні тунелі, які є принципово новим для науки видом зв'язку між нейронами. Це припущення висловила група дослідників з Університету Калгарі і Альбертського університету (Канада) на підставі розробленої нею теоретичної моделі. Стаття вчених опублікована в архіві препринтів bioRxiv, повідомляє Лента.ру.

Нейробіологам було відомо про те, що нервові клітини можуть випускати фотони, тому автори роботи задалися питанням, чи може світло забезпечувати додатковий зв'язок між нейронами. Швидкість біофотонів, що утворюються в результаті окислювальних реакцій, перевищує швидкість електричних імпульсів в мільйони разів. Крім того, поширення світла не піддається впливу з боку температури тіла, що робить його ідеальним переносником інформації. Однак вченим достеменно не відомо, чи існують відповідні канали, через які могли б проходити фотони.

За допомогою математичного моделювання дослідники показали, що хвилеводами можуть бути мієлінові оболонки, які покривають аксони нейронів. Мієлін має більш високий показник заломлення, ніж міжклітинне середовище або вміст нейронів, що наділяє його необхідними провідними властивостями. На думку вчених, біофотони і мієлінова оболонка, таким чином, утворюють квантові оптичні мережі в головному мозку.

Читайте такожВчені пояснили здатність мозку до передбаченняМієлін грає роль електроізоляції аксонів — довгих відростків нервових клітин. Він забезпечує проведення електричного імпульсу в 5-10 разів швидше, ніж по немієлінізованих нервових волокнах. Руйнування мієлінових оболонок пов'язане з важкими нейродегенеративними захворюваннями.