Перегляд телевізора сприяє стоншенню кісток людини - відкриття

Діти, які багато дивляться телевізор, мають проблеми з кістками і більш схильні до розвитку остеопорозу в перспективі. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Reuters, вчені простежили за групою дітей аж до настання 20 років. На цей вік припадає пік кісткової маси. Виявилося, що чим більше людина сиділа перед телевізором у дитинстві, тим меншою у неї була маса кісток у 20 років.

Вчені вважали, що дитина проводила мало часу перед телевізором, якщо вона дивилася його менш як 14 годин на тиждень. Багато - якщо 14 годин на тиждень і більше. Отже, тривале перебування перед телевізором знижує загальний рівень фізичної активності. А фізичні навантаження корисні для кісток. До того ж, сидячий спосіб життя запускає небезпечні хімічні процеси в тілі, стоншуючи кістки.

Читайте такожЧим небезпечний тривалий перегляд телевізора Експерти радять для кісток корисні активні види спорту, але не контактні. Дуже добре працює паркур або просто пробіжки. Ці заняття зміцнюють м'язи, сприяють розвитку рівноваги і координації. Також варто періодично вставати з дивана під час перегляду телевізора. Перерви можуть припадати на рекламу. Ця порада стосується і до роботи за комп'ютером.