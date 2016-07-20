Створюють новий клас препаратів, які знищать пухлинні клітини, стійкі до хіміотерапії

Дослідницька група з Університету Наварра (University of Navarra) спільно з вченими із Польщі описали новий клас препаратів, які зроблять лікування раку більш ефективним, повідомляє Медпортал. Автори вже протестували свою розробку на пухлинних клітинах мишей, які були мультирезистентними до хіміотерапії. Розвиток множинної стійкості до хіміотерапевтичних препаратів ускладнює процес лікування, а поява препаратів, здатних знищувати такі стійкі клітини, допоможе впоратися з такими пухлинами.

У більш ранніх дослідженнях вчені описали 57 сполук, що мають протипухлинну активність. Тоді автори припустили, що деякі з них зможуть зробити хіміотерапію більш ефективною.

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Наприклад, сполуки, що містять селен, найбільш активно блокували клітинні еффлюксні насоси – білки, що знаходяться в мембрані пухлинних клітин і викачують з неї токсичні речовини. Робота таких насосів, наприклад, білка ABCB1, перешкоджає попаданню хіміотерапевтичних ліків всередину клітин. Придушення роботи ABCB1, яке і здійснювали селеносполуки, дозволяло знищувати мишачі клітини Т-лімфоми, стійкі до хіміотерапії. Найбільш активні речовини змогли знищити близько 80% клітин.

Читайте такожЗниження ваги назвали профілактикою ракуВсього авторам вдалося показати, що 4 з 11 протестованих селеносполук успішно інгібували роботу еффлюксних насосів, знищуючи пухлинні клітини. Дослідники впевнені, що ці сполуки можуть стати основою препаратів нового класу. Найближчим часом вони планують протестувати виявлені активні речовини на тваринах.