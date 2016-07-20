ВООЗ назвала чотири хвороби від яких найчастіше помирають люди

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала доповідь, у якій були названі найбільш поширені причини смерті людей віком до 70 років, пишуть Новини Ізраїлю. В першу чергу названі чотири неінфекційні захворювання: серцева недостатність, рак, захворювання легень та діабет.

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У доповіді наголошується, що на даний момент "на частку неінфекційних захворювань припадає майже 70% смертей в глобальному масштабі, більшість з яких спостерігається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу".

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначили, що деяким країнам вдалося досягти помітних успіхів у боротьбі з неінфекційними захворюваннями, в тому числі за рахунок кампаній по боротьбі з основними "факторами ризику" – курінням та зловживанням алкоголю, а також за рахунок пропаганди правильного харчування та здорового способу життя. Деякі держави, підкреслюють у ВООЗ, роблять додаткові кроки, такі як підвищення податку на тютюнову й алкогольну продукцію, направляючи зібрані кошти на фінансування системи охорони громадського здоров'я. Аналогічні заходи все ширше вживаються і щодо торгівлі солодкою газованою водою, а також їжею з високим вмістом жиру, цукру або солі.

Як зазначають у ВООЗ, у 2012 році від неінфекційних захворювань померли 38 мільйонів чоловік. Це вдвічі перевищує число випадків смерті в результаті всіх інфекційних хвороб, включаючи ВІЛ/СНІД, туберкульоз і малярію, а також материнських недуг, перинатальних уражень центральної нервової системи і смерть від виснаження. За даними організації, 16 мільйонів чоловік, які страждали неінфекційними захворюваннями, пішли з життя до досягнення 70-річного віку. При цьому більше 80% померлих проживали в країнах, що розвиваються.