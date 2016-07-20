У ПАР розпочнуть випробування вакцини проти ВІЛ-інфекції

Рівень захворюваності в Південній Африці дуже високий – у 2014 році вірусом були інфіковані близько 2,4 мільйонів чоловік. Прийом антиретровірусних препаратів допомагає пацієнтам тримати вірус під контролем, однак такі ліки доступні не всім, саме тому зараження ВІЛ може призводити до поширення СНІДу та смертельного результату, пише Медпортал.

Дослідники з Таїланду в 2009 році продемонстрували, що вакцинація дійсно можлива, хоча її ефективність становила лише 31%. З тих пір вакцина була модифікована і тепер її випробування пройдуть в Південній Африці. Тепер вакцина містить унікальні фрагменти, характерні для вірусів, поширених в Африці – це дозволило зробити її більш ефективною, сподіваються розробники.

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Крім того, доконтактна профілактика також стає все більш досконалою. Препарати для проведення такої профілактики призначають людям, що знаходяться в високої групи ризику. Їх прийом дозволяє істотно знизити ймовірність зараження. Так, для людей, чий статевий партнер інфікований ВІЛ, ризик зараження практично зводиться до нуля. Інший ефективний засіб – вагінальне кільце, що захищає від ВІЛ. Воно містить дапивирин і вже було випробувано у чотирьох африканських країнах. Його використання дозволило скоротити ймовірність зараження ВІЛ майже на третину.