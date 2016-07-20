Вчені: причина переїдання і ожиріння - мозкові аномалії

Інгібування спогадів (блокування спогадів, які більше не потрібні), пов'язане з гіпокампом, часто зачіпає їжу. Зазвичай спогади про їжу актуалізуються, якщо людина голодна. А при насиченні вони, навпаки, пригнічуються, пише meddaily.ru.

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Попередні дослідження свідчать, що Західна дієта (багата жирами, цукром, містить мало овочів і фруктів) порушує інгібування спогадів у гіпокампі. На практиці це може означати, що людині буде важко придушити приємні спогади про шкідливі продукти у відповідь на зоровий або нюховий стимул. І ступінь насичення людини не буде грати ролі.

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Щоб розставити всі крапки над "і", вчені зібрали групу добровольців і змусили тих пройти тести на здатність до навчання і пам'ять. Також потрібно було оцінити привабливість і тягу до апетитних закусок до і після повноцінного обіду. Люди, які харчувалися за Західною дієти, гірше справлялися з тестами на навчання і пам'ять. І закуска їм здавалася більш привабливою, зважаючи на відсутність голоду. В цілому можна сказати: шкідливі продукти негативно впливають на гіпокамп.