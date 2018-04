Китайські вчені пояснили походження високого інтелекту людини

Китайські вчені з'ясували, що довжина хвилі біофотонів (надслабкого світла, яке випромінюють клітини) тварин коротше, ніж у людини. Ймовірно, саме ця властивість, пов'язана з передачею і обробкою нейронних сигналів, і пояснює високі інтелектуальні здібності Homo sapiens. Про відкриття повідомляється в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Лента.ру.

Конкретні (фізичні та фізіологічні) властивості мозку, що забезпечують перевагу людського розуму над твариною, досі залишаються предметом суперечок. Ні розмір головного мозку, ні коефіцієнт енцефалізації не змогли виступити адекватним критерієм.

В останньому дослідженні китайські нейрофізіологи звернулися до нещодавно відкритого механізму зв'язку між нейронами — біофотонів. Вони стимулювали клітини в зрізах мозку глутаматом (нейромедіатором) і порівнювали довжину хвилі біофотонів різних тварин. Виявилося, що у міру еволюційного поступу (від жаби-бика до миші, курки, свині, мавпи і людини) довжина хвилі стає довшою. У мозку Homo sapiens вона доходить до ближнього інфрачервоного діапазону (близько 865 нанометрів).

Читайте такожВчені знайшли квантові тунелі в людському мозкуВчені припускають, що саме ця властивість мозку є біофізичною основою людського розуму. Коротка довжина хвилі забезпечує більш ефективну комунікацію між нейронами.