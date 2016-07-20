Біодобавки з антиоксидантами можуть завдати шкоди - дослідження

Антиоксиданти марні і навіть можуть принести шкоду. Про це попереджають дослідники П'єтро Гецці (Pietro Ghezzi) з Медичної школи Брайтона і Сассекса у Великобританії і Харальд Шмідт (Harald Schmidt) з Університету Маастрихта в Нідерландах. Вони проаналізували результати наявних досліджень і опублікували оглядову статтю в British Journal of Pharmacology, повідомляє Лента.ру.

Учені перевірили, наскільки близькі до істини поширені твердження про те, що антиоксиданти, захищаючи організм від вільних радикалів і окисного стресу, сприяють профілактиці різних захворювань і гальмують старіння. Відомо, що присутність в клітинах великих концентрацій активних форм кисню (АФК) пов'язана з серцево-судинними захворюваннями, раком і діабетом. Через це мільйони людей по всьому світу вживають антиоксидантні добавки.

Автори статті оцінили результати багатьох рандомізованих клінічних випробувань і з'ясували, що біодобавки з антиоксидантами не мають благотворного впливу на організм. Більше того, вони з великою ймовірністю можуть принести шкоду, оскільки кисневі радикали відіграють важливу роль в імунних реакціях, синтезі гормонів і загибелі дефектних клітин. За словами вчених, АФК можуть бути небезпечними тільки у певної частки пацієнтів, які потребують специфічних ліках, націлених на конкретні механізми утворення активного кисню.

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