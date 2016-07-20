У лабораторії виростили штучний хрящ

Хрящ, вирощений в лабораторних умовах з використанням стовбурових клітин самого пацієнта скоро зможуть використовувати для заміни пошкодженої хрящової тканини у людей, повідомляє Медпортал. Поки що на людях він не тестувався, а про побічні ефекти, пов'язані з його використанням, нічого не відомо, однак вчені, які розробили методику вирощування хрящів в лабораторії, сподіваються на успіх.

Читайте такожДепресія підвищує ризик виникнення проблем із суглобамиШтучний картридж схожий на справжній: до його складу входять стовбурові клітини, взяті у пацієнтів, а також пластик. Його установка допоможе впоратися із запаленням, а також зможе відновити цілісність пошкодженої хрящової тканини.

Розробка представлена фахівцями компанії Cytex Therapeutics. Фахівці стверджують, що використання штучного хряща допоможе відстрочити або уникнути заміни суглоба у пацієнтів, які страждають на артрит.

Автори пояснюють, що в тих випадках, якщо захворювання дебютує у людей середніх років, їм не пропонують заміну суглоба, а призначають фізіотерапію, протизапальні і знеболюючі препарати. Все це лише знімає неприємні симптоми, а впоратися з самим артритом не допомагає.

Читайте такожСхуднення корисне для колінВчені вважають, що установка вирощеного в лабораторії хряща допоможе покращити якість життя таких пацієнтів. Втім, поки що говорити про початок клінічного використання матеріалу досить передчасно – спершу автори повинні провести випробування хряща на тваринах, людям його почнуть встановлювати не раніше, ніж через 3 або 5 років.