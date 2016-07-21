Генетики розкрили таємницю "жіночої хромосоми"

У жінок, як відомо, дві Х-хромосоми. І одну з них організм перетворює в так зване тільце Барра - туго закручену структуру, що залишається неактивною. До недавнього часу дослідники не знали, як організм розпізнає зайву копію хромосоми і вимикає її, пише meddaily.ru.

Але Гарвардський університет пролив світло на це питання. Було досліджено будову тільця Барра на молекулярному рівні. Виявилося, нитки геному в цій структурі заплетені в гігантські петлі, в яких містяться десятки мільйонів "букв" - нуклеотидів.

Читайте такожГенетики США виявили людей з суперздатностямиЗ'ясувалося, що петлі заплітаються в надскладний клубок з допомогою невеликих фрагментів, DXZ4, копії яких входили у ті частини Х-хромосоми, які при її відключенні ставали кінчиками ДНК-петель. Якщо штучно видалити DXZ4 з ДНК, то структура клубка порушувалася, він розвалювався, збільшуючись в обсязі багаторазово.

Читайте такожКуріння під час вагітності впливає на ДНК дитиниСправа в тому, що білок когезин (скручує ДНК в тільце Барра) не знаходив міток DXZ4 на поверхні виключеної Х-хромосоми. За словами вчених, порушення в його роботі можуть спровокувати розвиток рідкісних захворювань у жінок, якщо "зайва" Х-хромосома не відключена повністю. Підсумок - аутизм, синдром Ретта та інші розлади розумового розвитку.