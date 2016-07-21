Вчені назвали групу ризику щодо серцевої недостатності

Такого несподіваного висновку дійшли норвезькі вчені з Університету Бергена, пише Здоров'я. Вони вивчили історії хвороби понад 70 тисяч пацієнтів, госпіталізованих у клініку з діагнозом інфаркт міокарда. У майже 18% з них найближчим часом розвинулася СН, а ще 12% - через 1.5-6 років. При цьому подібне ускладнення значно частіше зустрічалося у людей, що насилу закінчили школу, порівняно з «розумниками» з дипломами про середню і вищу освіту.

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Автори дослідження пояснюють отримані результати тим, що освічені індивідууми, як правило, уважніше ставляться до свого здоров'я і частіше звертаються за професійною допомогою.