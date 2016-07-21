Нейробіологи виявили сотню невідомих ділянок мозку людини

Дослідники опублікували результати своєї роботи в журналі Nature, повідомляє Лента.ру.

Вчені скористалися сканерами і комп'ютерами нового покоління під управлінням штучного інтелекту. Вони навчили комп'ютер розпізнавати області кори головного мозку, що відрізняються один від одного за своєю функціональністю.

Для цього нейробіологам потрібні були зображення мозку високого дозволу, зібрані у 1200 пацієнтів. Вони також обстежили 210 пацієнтів і визначили активність окремих зон з допомогою різних тестів. Крім того, вчені виміряли кількість мієліну — речовини, що покриває довгі відростки нейронів і прискорюєючого нервові імпульси.

Читайте також"Вікно в мозок" допоможе в лікуванні багатьох захворювань

На наступному етапі дослідження штучний інтелект вивчав мозок 210 інших осіб. На основі лише невеликого числа параметрів комп'ютер зміг точно визначити функціональні зони в новій вибірці верхніх відділів центральної нервової системи. Отримана карта включала в себе 83 вже відомі області та 97 невідомих.

Серед нових ділянок, зокрема, невелика пляма на бічній стороні мозку, де нейрони мали менше мієліну, ніж сусідні області. Вчені визначили, що ця ділянка стає активною, коли люди слухають розповіді. Це дозволяє припустити, що ця зона є частиною мовної мережі.

Наступним кроком нейробіологів буде пошук зв'язку між активністю мозку і інтелектом. Також дослідники сподіваються, що нові роботи підтвердять існування 180 зон кори. Наприклад, якщо їхні функції дійсно відрізняються, то активність генів в нейронах кожної з областей буде різною.