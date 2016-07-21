Фахівці розробили інтраназальну вакцину від хламідіозу

Фахівці з Університету МакМастера (McMaster University) розробили інтраназальну вакцину для запобігання зараження хламідіозом. Незважаючи на те, що способи лікування інфекції існують і вони дозволяють ефективно впоратися з хламідіозом, це захворювання нерідко перебігає безсимптомно і своєчасно виявити не вдається. При відсутності лікування хламідіоз може призводити до проблем з фертильністю і сліпоти.

Девід Булір (David Bulir) пояснює, що вакцинація може бути найбільш ефективним способом запобігання передачі інфекції. Розробники вже випробували свою розробку на мишах. Вакцина, що містить антиген BD584, дійсно захищала гризунів від хламідіозу, а також істотно скоротила ймовірність розвитку ускладнень. Так, ризик виникнення гідросальпінксу, порушення прохідності маткових труб, що заважає заплідненню, знизився на 87,5%.

Читайте такожЛюди приховують статеві інфекції - результати дослідженняНайближчим часом учені збираються протестувати, як вакцина справляється з різними хламідійними штамами, а також поекспериментувати зі складом вакцини, зробивши її безпечною і ефективною.

Вводити вакцину передбачається інтраназально – такий спосіб не травмує пацієнта, а крім того, не вимагає високої кваліфікації і спеціального навчання медичного персоналу. Розробники вважають, що вакцина від хламідіозу буде коштувати недорого і тому отримає широке поширення навіть у країнах, що розвиваються.