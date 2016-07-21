Репеленти з запахом курки відганяють малярійних комарів

Боротися з малярією, яка щороку забирає багато життів, допоможуть спеціальні репеленти. Шведські вчені з'ясували, що самки комарів Anopheles arabiensis, які є основними переносниками захворювання, уникають місць, де живуть кури. Комах лякає запах цих птахів і вони як правило відсутні там, де живуть кури, повідомляє Медпортал.

Раніше вже було показано, що деякі запахи відлякують комах, тепер же вченим вдалося показати, що саме кури видають той аромат, який відлякує переносників малярії.

Смертність від малярії за останні 15 років знизилася на 60%, свідчать дані, опубліковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Для того, щоб прийти до такого висновку і ідентифікувати сполуку-репелент, автори зібрали зразки вовни та пір'я і волосся курчат, корів, людей, овець і козлів і виділили речовини, відповідальні за той чи інший запах.

Читайте такожПерша в світі вакцина від малярії не така ефективна, як очікувалосяПісля цього вони розпилювали той або інший запах у присутності сплячого волонтера, захищеного москітною сіткою. У будинках, де проводився експеримент, також були встановлені пастки для комарів. В деяких випадках поряд зі сплячим добровольцем розміщували клітку з куркою.

Вчені з'ясували, що ті будинки, де пахло курми, або ж там, де сон експериментатора охороняли кури, малярійні комарі залітали набагато рідше, ніж туди, де ніяких запахів не розпорошували або ж розпилювали інші аромати.

Дослідники припускають, що подібні репеленти можна буде використовувати і при боротьбі з комарами, які є переносниками інших захворювань. Вчені пояснюють, що комарам в принципі складно вкусити курку (та й іншу птицю), швидше за все в ході еволюції москіти стали розпізнавати специфічний запах, що видається курми, боятися його і уникати.

Репеленти з запахом курки можуть дійсно допомогти боротися з малярією. На відміну від широко використовуваних засобів, наприклад, ДЕТА, такі репеленти мають більший радіус дії, а також не є токсичними. Вчені жартують, що для захисту від малярії можна було б завжди носити з собою курку, однак, такий спосіб підходить не всім, та й не завжди працює.