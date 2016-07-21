Розроблено безконтактний термометр, який виміряє температуру за 2 секунди

Представлений новий градусник, який дозволяє швидко та точно виміряти температуру. Пристрій Thermo безконтактно вимірює температуру в ділянці скроневої артерії.

Градусник забезпечений 16 інфрачервоними сенсорами, які за дві секунди встигають зробити чотири тисячі вимірювань. Такий термометр вимірює температуру набагато точніше за інші подібні пристрої, зазначають розробники.

Показання висвічуються на невеликому екрані, а також можуть бути відправлені на телефон через Bluetooth. Пацієнти можуть самостійно стежити за вимірюванням температури, що особливо важливо при тривалій хворобі, а також можуть відправити результати своєму лікарю.

Спеціальний додаток дозволяє зберігати дані вимірювання температури для кожного з членів сім'ї. Крім того, можна ввести інформацію про симптоми захворювання і отримати рекомендації по лікуванню. Пристрій забезпечений будильником, що нагадує про необхідність повторних вимірювань.

Читайте такожЗапальні процеси провокують депресію - дослідженняПрилад працює від двох батарейок ААА, які в стандартному режимі прослужать близько двох років. Вартість градусника досить висока – близько ста доларів, однак виробники впевнені, що пристрій зацікавить батьків дітей, адже користуватися таким термометром дуже просто, а вимірювання температури з його допомогою займе всього дві секунди і не викличе дискомфорту у маленьких пацієнтів. Прилад вже схвалений до використання FDA і був успішно протестований в Дитячій лікарні Бостона.

Поки що такий термометр можна придбати лише в США, але розробники запевняють, що пристрій надійде в продаж і в інших країнах.