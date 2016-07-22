Учені створили компактний і потужний лазерний скальпель

Не виключено, що незабаром лікарі почнуть оперувати з допомогою лазерного керамічного скальпеля, створеного вченими з МФТІ. Новий пристрій зробить операції менш травматичними для пацієнтів – загоєння відбуватиметься швидше, а ймовірність розвитку ускладнень знизиться, повідомляє Медпортал.

В якості активного середовища, здатного генерувати випромінювання, дослідники використовували кераміку, яка була отримана з оксиду лютецію з додаванням іонів тулію, сполук рідкоземельних металів. Лазер був здатний ефективно перетворювати енергію, генеруючи випромінювання з довжиною хвилі близько 2 мікрон.

Читайте такожПершу в світі операцію з пересадки голови проведуть у НімеччиніТака довжина хвилі виявилася найбільш придатною для медичних цілей: вона проникає на необхідну глибину, не пошкоджуючи інші тканини. Іван Обронов, науковий співробітник МФТІ, пояснив, що «випромінювання найбільш поширених інфрачервоних лазерів з довжиною хвилі близько 1 мікрона має мале поглинання і дуже глибоко проникає в біотканини, що призводить до коагуляції (злипання дрібних частин, наприклад – згортання крові) і появи значних ділянок омертвілої тканини. Хірургічний скальпель повинен «працювати» на строго визначену глибину, тому використовуються двомікронні лазери, які не пошкоджують нижні тканини».

Читайте такожОперації зі зниження ваги здатні омолодити людиниМедичні двохмікронні лазери існують, однак вони досить дорогі, громіздкі і не відрізняються надійністю. Розробка російських вчених має безліч переваг і швидше за все отримає схвалення хірургів. Керамічні лазерні скальпелі можна використовувати не тільки в медицині, але і в промисловості – за їх допомогою можна буде розрізати композитні матеріали і гравірувати пластик.