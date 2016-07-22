Алкоголь визнали безпосередньою причиною раку

Дослідження, проведене медиками з Отазького університету (Нова Зеландія), вказує на те, що вживання алкоголю є безпосередньою причиною розвитку ракових захворювань. Дослідження опубліковане в журналі Addiction, коротко про нього повідомляє Лента.ру з посиланням на видання EurekAlert!

До числа захворювань, розвиток яких провокує вживання алкоголю, належать рак ротоглотки, гортані, стравоходу, печінки, товстої кишки, прямої кишки і молочних залоз.

Алкоголь, за даними вчених, став причиною 5,8 відсотка смерті (приблизно півмільйона) від раку у 2012 році у всьому світі. Найвищі ризики пов'язані із зловживанням алкоголем, проте помірне вживання спиртних напоїв, як зазначають автори, також не може вважатися безпечним.

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Вчені не виявили зв'язку між помірним вживанням алкоголю і захистом організму від серцево-судинних захворювань. До своїх висновків учені прийшли, провівши метааналіз досліджень, проведених за останні десять років найбільшими міжнародними та американськими організаціями, які займаються профілактикою та боротьбою ракових захворювань.

Раніше той же колектив авторів пов'язав вживання алкоголю навіть у малих дозах з високою ймовірністю смерті від раку в похилому віці.