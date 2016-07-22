Експерти представили новий потужний засіб захисту від сонця

Дослідники Університету Бата отримали нову сполуку, яка забезпечує безпрецедентний рівень захисту шкіри від УФ-променів А спектру. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Business Standard, більшість сонцезахисних засобів рятують від В-спектру, але не від А, які, до речі, викликають фотостаріння і рак шкіри.

Читайте такожЗасмага може блокувати синтез вітамінівНова ж сполука (назвали "мітозалізні клешні") захищає клітини шкіри зсередини. Вона впливає на мітохондрії - енергетичні фабрики клітин. У них висока концентрація вільного заліза. Але УФ-промені А спектру перетворюють надлишок заліза в небезпечний елемент. Починають вироблятися токсичні форми кисню, які пошкоджують ДНК, жири і білки, що підвищують ризик клітинної смерті і раку.

Читайте такожСонячні ванни збільшують тривалість життя - дослідженняШтучно отриманий хелат заліза (молекула, долучається до заліза як клешні) прямо направляється в мітохондрії, де надійно прикріплюється до вільного заліза. Це не дає йому реагувати під впливом УФ-променів. Тести із зразками шкіри показали: при впливі УФ-променів, еквівалентному 140 хвилинам перебування на спекотному південному сонці, клітини шкіри були повністю захищені про клітинної смерті.