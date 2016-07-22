Експерти представили новий потужний засіб захисту від сонця
Нова сполука (назвали "мітозалізні клешні") захищає клітини шкіри зсередини.
Дослідники Університету Бата отримали нову сполуку, яка забезпечує безпрецедентний рівень захисту шкіри від УФ-променів А спектру. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Business Standard, більшість сонцезахисних засобів рятують від В-спектру, але не від А, які, до речі, викликають фотостаріння і рак шкіри.
Читайте такожЗасмага може блокувати синтез вітамінівНова ж сполука (назвали "мітозалізні клешні") захищає клітини шкіри зсередини. Вона впливає на мітохондрії - енергетичні фабрики клітин. У них висока концентрація вільного заліза. Але УФ-промені А спектру перетворюють надлишок заліза в небезпечний елемент. Починають вироблятися токсичні форми кисню, які пошкоджують ДНК, жири і білки, що підвищують ризик клітинної смерті і раку.
Читайте такожСонячні ванни збільшують тривалість життя - дослідженняШтучно отриманий хелат заліза (молекула, долучається до заліза як клешні) прямо направляється в мітохондрії, де надійно прикріплюється до вільного заліза. Це не дає йому реагувати під впливом УФ-променів. Тести із зразками шкіри показали: при впливі УФ-променів, еквівалентному 140 хвилинам перебування на спекотному південному сонці, клітини шкіри були повністю захищені про клітинної смерті.