Нова терапія допоможе подовжити репродуктивний вік у жінок

Такого висновку дійшли грецькі вчені з репродуктивного центру в Афінах, пише Медпортал. Керував дослідженням Константінос Сфакіанудіс (Konstantinos Sfakianoudis). Незалежна експертиза поки не проводилася, але якщо результати наукової роботи підтвердяться, то навіть пані поважного віку зможуть при бажанні народити дитину. Крім того, це може дати надію тим жінкам, у яких менопауза наступила рано (до 40 років) — а це кожна сота представниця прекрасної статі.

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На відміну від чоловіків, які виробляють сперму постійно, жінка народжується з певним запасом яйцеклітин, які «витрачаються» щомісяця, починаючи з моменту статевого дозрівання і до настання менопаузи. Таким чином, з віком кількість яйцеклітин зменшується.

У зв'язку з тим, що зараз жінки часто відкладають народження дітей з різних причин, з зачаттям у них можуть виникати проблеми. Коли вони будуть готові до дітей морально і матеріально, яйцеклітин може залишитися вже занадто мало. Ці питання, а також проблеми з раннім настанням менопаузи можуть бути вирішені через ЕКО або заморожування яйцеклітин, однак обидві ці процедури досить складні і мають побічні ефекти. Нове рішення для цієї задачі запропонували греки.

Наукова група з репродуктивного центру Genesis Athens заявляє, що знайшла спосіб зробити менопаузу зворотньою, використовуючи збагачену тромбоцитами плазму крові пацієнток. Кров, пропущена через центрифугу, за їх словами, «перезавантажує» менструальний цикл жінки. Цей вид терапії поки ще не до кінця вивчений і часто викликає суперечки в співтоваристві лікарів.

Грецькі вчені вирішили спробувати зробити ін'єкції такий плазми крові в яєчники пацієнтокі були вражені результатами: у декількох пацієнток знову почався менструальний цикл, зокрема у однієї з них до цього не було місячних протягом п'яти років. З 30 жінок, на яких була випробувана експериментальна терапія, цикл відновився у 20.

Керівник наукової групи повідомив, що вони поки точно не знають, яким чином це працює, проте сама можливість «скасувати» менопаузу може не тільки допомогти мати власних дітей тим, хто вже зневірився, але й уникнути неприємних ефектів, пов'язаних з цим періодом. У науковому співтоваристві результати дослідження поки сприйняли скептично.