Вчені створили штучний білок, який пригнічуєрозвиток раку

Це, на думку дослідників, дозволить зменшити ріст злоякісного новоутворення і зробити його більш уразливим для лікування. Стаття, що описує результати роботи вчених опублікована в журналі Nature Chemical Biology, пише Лента.ру.

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Молекулярні біологи модифікували людський білок під назвою Rbfox2. Ця сполука зв'язується з мікроРНК — короткими ланцюжками РНК, які регулюють експресію (активність) певних генів. Після змін у генах, що кодують Rbfox2, білок став здатний зв'язуватися з miR-21 (він часто присутній у великих кількостях всередині пухлин). Ця мікроРНК також збільшує експресію ракових генів і пригнічує функції захисних систем. Вченим вдалося домогтися того, щоб Rbfox2 приєднувався тільки до miR-21, ефективно пригнічуючи його активність і перешкоджаючи росту злоякісних новоутворень.

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Генетики посилили спорідненість білка з мікроРНК, змінивши в ланцюжку першого лише чотири амінокислоти. Вчені також створили другий білок, який повністю очищав клітину від miR-21. Для цього вони вбудували послідовності Rbfox2 в Dicer — фермент, що розриває РНК на окремі фрагменти.

Дослідники сподіваються, що їхній підхід дасть можливість розробити методи регуляції активності багатьох інших сполук, пов'язаних з формуванням і ростом ракових пухлин. Для цього можна різним чином змінювати послідовність Rbfox2, щоб білок зміг зв'язуватися з іншими видами мікроРНК.