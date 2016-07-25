Йога допоможе підліткам впоратися з тривожними розладами - вчені

Для боротьби з тривожними розладами у підлітків, які зустрічаються у кожної четвертої дитини віком від 13 до 18 років, нерідко використовують антидепресанти або інші препарати. Дослідники з Університету Цинциннаті (University of Cincinnati) запропонували спробувати скоротити кількість використовуваних медикаментів, замінивши частину з них йогою, повідомляє Медпортал.

Читайте такожЙога ефективна при тривозі, депресії, посттравматичному стресіВчені провели експеримент, в якому взяли участь діти віком від 9 до16 років, у яких були діагностовані тривожні розлади. Протягом 12 тижнів кожна дитина пройшов процедуру фМРТ, а також терапевтичний курс, що включає медитацію і йогу. Шіан Коттон (Sian Cotton) пояснює, що таким чином дітям пропонували нові способи боротьби зі стресом.

Читайте такожЙога допомагає діабетикам контролювати рівень цукру в кровіАвтори помітили, що у дітей, які пройшли такий курс, значно збільшилася активність тієї частини мозку, яка відіграє роль у переробці емоційної та когнітивної інформації. Крім того, змінилася активність острівцевої частки головного мозку, що бере участь у відстеженні самовідчуттів. Крім того, з'ясувалося, що у батьків дітей, що проходили такий курс, тривожність істотно знизилася. Дослідники вважають, що подібна терапія допоможе відмовитися від використання антидепресантів, що особливо важливо в підлітковому віці.