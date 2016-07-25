Учені розрахували оптимальну тривалість робочого тижня

Група вчених з університету Мельбурна (University of Melbourne) в Австралії та Університету Кейо (Keio University) Японії з'ясувала, де проходить межа, після якої мозок людини вже не справляється з робочим навантаженням. Для цього дослідники проаналізували дані 6500 осіб з Австралії, 3000 чоловіків і 3500 жінок, повідомляє Медпортал. Виявилося, що після певної виробітки в тиждень ті реципієнти, яким вже виповнилося 40 років, демонстрували істотне зниження працездатності.

Читайте такожЖінкам шкідливо багато працювати, довели вченіКолін Маккензі (Colin McKenzie), професор економіки з Університету Кейо і один з авторів дослідження, заявив, що якщо людина працює занадто багато — це гірше позначається на її когнітивній функції порівняно з тим, якщо б вона не працювала взагалі. За словами професора Маккензі, на перших порах робота стимулює клітини мозку, однак у певний момент стрес переважає. В рамках наукової роботи професор і його колеги ознайомилися з робочим графіком всіх 6500 учасників і запропонували їм пройти іспит на когнітивну функцію, що включає в себе тести на пам'ять, читання і розшифровку неправильно написаних слів.

Читайте такожБезлад на робочому місці небезпечний для мозкуРезультати показали, що люди, яким вже виповнилося 40 років і які не працювали більше 30 годин на тиждень, в середньому «здавали» іспит на більш низький бал. Для жінок оптимальна тривалість робочого тижня варіювалася від 22 до 27 годин, для чоловіків — від 25 до 30 годин. Якщо учасники працювали більше, то вони сильно втомлювалися і починали страждати від стресу, що, на думку Коліна Маккензі, негативно впливав на когнітивну функцію їх мозку. В ході підрахунків з'ясувалося, що у тих трудоголіків, хто присвячував роботі 50-60 годин на тиждень, мозок був у такому ж стані, як і у тих, хто не працював взагалі. Таким чином, встановили вчені, працювати занадто багато так само шкідливо, як і працювати занадто мало. На їхню думку, щоб не страждати від неуважності і втоми на роботі, необхідний неповний робочий день, з яким робочий тиждень триватиме 20-30 годин. При цьому за даними Департаменту праці США (U. S. Department of Labor) від травня 2016 року понад 123 мільйонів американців працюють більш як 35 годин на тиждень.

Дослідники також виявили, що результати їх роботи застосовуються в основному до тих, хто вже відсвяткував 40-річний ювілей. На питання, чому 20 - і 30-річні фахівці не так схильні до стресу від переробок, професор Маккензі заявив, що та частина мозку. яка відповідає за відновлення, можливо, краще адаптується до умов праці. Молоді люди, за його словами, більш стійкі до тривалих переробок.