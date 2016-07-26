Мозкові стимулятори не такі вже й безпечні для мозку - вчені

Є цілий клас лікарських препаратів, які популярні серед студентів. Вважається, що ці засоби допомагають вчитися. Але, насправді, вони шкодять мозку, кажуть фахівці. Як передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, на думку Надіри Фабер з Оксфордського Університету, препарати здатні послаблювати короткочасну пам'ять.

Ріталін (метилфенідат) - один з найбільш відомих "засобів для мозку". Це психостимулююча речовина. Вона збільшує концентрацію нейропередатчиків дофаміну і норадреналіну в мозку. Зазвичай його призначають особам із синдромом гіперактивності та дефіцитом уваги. Його популярність серед студентів обумовлена здатністю впливати на пам'ять. Але є момент: людям з поганими когнітивними показниками він допоможе, але не тим, у кого показники спочатку високі. У другої групи препарат взагалі призведе до зниження показників за рахунок ослаблення короткочасної пам'яті.

Читайте такожНейробіологи виявили сотню невідомих ділянок в мозку людиниМодафініл дозволяє зберігати бадьорість. Спочатку він призначався для лікування розладів сну на зразок нарколепсії. Препарат підвищує рівень дофаміну в мозку, людина стає уважнішою. Але в цілому фахівці не дуже розуміють, як він впливає на мозок. Поки що висловлюються побоювання, що модафініл позбавляє креативності та гнучкості мислення. Також, подібно риталину, він не допомагає людям, що страждають від неуважності.

Читайте такожКориця покращує здатність до навчанняСуть в тому, що обидва препарати впливають на концентрацію нейропередатчиків в мозку. Занадто висока концентрація цих сполук настільки ж небезпечна, що і низька. Мозок працює найбільш ефективно при оптимальній концентрації. Отже, якщо людина і так непогано справляється з завданнями, швидше за все, у неї нормальна концентрація. І цей баланс порушувати не можна. Те ж відбудеться, якщо людина з не особливо видатними здібностями почне пити таблетки жменями.