Встановлена головна небезпека для здоров'я від перегляду телевізора

Японські медики показали, що щоденний перегляд телевізора збільшує ризик смерті через тромбоемболію (закупорку) легеневої артерії. Дослідження опубліковане в журналі Circulation, коротко про нього повідомляє Лента.ру з посиланням на видання EurekAlert!

У 1988-1990 роки японські медики провели опитування 86024 осіб віком 40-79 років про те, скільки часу вони проводять перед телевізором. Протягом наступних 19 років 59 з них померли в результаті тромбоемболії.

Дослідники виявили, що, у порівнянні з учасниками, які дивилися телевізор менше 2,5 години кожен день, померлі набагато більше часу проводили перед блакитним екраном.

Вчені показали, що смертність в результаті тромбоемболії підвищується на 70 відсотків у тих, хто дивився ТБ щодня протягом 2,5-4,9 години, на 40 відсотків — у тих, хто дивився телевізор протягом двох годин і в 2,5 разу — п'ять і більше годин.

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Медики пропонують перегляд ТБ поєднувати з періодичним (щогодини) виконанням легких фізичних вправ, а також вживанням води (у разі наявності надлишкової ваги).

Тромбоемболія легеневої артерії відбувається в результаті закупорки кровоносних судин згустками крові. Її характерними симптомами є біль у грудях та задишка. Факторами, що впливають на розвиток захворювання, виступають ожиріння, цукровий діабет, куріння та артеріальна гіпертензія.