Шведські медики назвали дві головні причини ранньої смерті

Шведські медики назвали два основних фактори, що сприяють передчасній смерті людини. Дослідження опубліковане в European Journal of Preventive Cardiology, коротко про нього повідомляє Лента.ру з посиланням на видання EurekAlert!

На думку вчених, в якості базових причин передчасної смертності на першому місці виступає куріння, а на другому — низька фізична активність. До таких висновків медики прийшли, провівши тривале дослідження чоловіків, які проживали в Гетеборзі (Швеція). Всього у вибірку вчених потрапили 792 особи, народжені в 1913 році. За ними медики стежили протягом 45 років.

Читайте такожМедики вважають, що гра Pokemon GO дуже корисна для здоров'яДослідження почалося в 1963 році, коли спостережуваним було за 50 років. Тоді лікарі відстежували у чоловіків показники серцево-судинної системи. У 1967 році 656 осіб виявилися здатні скласти тест VO2 max, який визначає максимальну здатність організму до поглинання і засвоєння кисню. Іншим з 792 чоловіків це робити було заборонено з медичних протипоказань. Дослідження учасників проводилися приблизно раз на десять років.

У 2012 році автори проаналізували причини смертності людей. За результатами дослідження спостережувані були розділені на три групи (споживали 2,00, 2,26 і 2,56 літра кисню в хвилину), які ілюструють зв'язок між показниками VO2 max і ризиком передчасної смертності.

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Виявилося, що чим більше організм здатний засвоювати кисень у ході фізичних вправ, тим менший ризик передчасної смерті.

Дослідження медиків враховує вплив інших факторів ризику, пов'язаних з підвищеним ризиком смертності: куріння, високого тиску і холестерину в крові. Як зазначається, низька переносимість аеробних навантажень виявилася безпосередньо пов'язана з передчасною смертністю.