Харчування батька безпосередньо впливає на ризик розвитку раку грудей у його дочок

Вчені Університету Сан-Паулу встановили: спосіб життя батька безпосередньо впливає на ризик розвитку раку грудей у його дочок. Як було показано в рамках експерименту з гризунами, якщо самці їли тваринні жири, ймовірність раку грудей у потомства жіночої статі значно збільшувалася, пише meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Однак, коли в раціоні потомства жіночої статі переважали рослинні жири, ризик раку знижувався.

По суті, можна скорегувати ризик раку ще до зачаття дитини. Отже, споживання самками кукурудзяної олії, багатої поліненасиченими жирними кислотами омега-6, зупиняло ріст пухлин, якщо вони вже встигли сформуватися в організмі. Також на тлі споживання олії у них було менше пухлин в принципі. І спочатку йшло більше часу на те, щоб пухлина сформувалася.

Читайте такожСало корисніше оливкової олії - медикиФахівці пов'язують виявлений ефект із зміною експресії мРНК і білків. Вони виявили дані зміни в спермі самців-батьків, якщо ті споживали тваринні жири, і в тканинах молочних залоз самок-дочок. Ці зміни були безпосередньо пов'язані з клітинним ростом, виживанням і смертю клітин.