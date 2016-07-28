Вчені: Гіподинамія - причина передчасної смерті

У 1963 році була набрана група з 792 осіб, які народилися в 1913 році, тобто на момент початку роботи їм усім було по 50 років. Завершилося дослідження тільки в 2012 році, перед століттям останніх учасників. Спочатку метою його було визначити чинники ризику, що ведуть до розвитку серцево-судинних захворювань, а також до смерті, пише Медпортал.

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В 1967 році у віці 54 років, всі 792 учасники зробили тест на фізичне навантаження. 656 з них додатково зробили тест на максимальне фізичне навантаження, протягом якого «виклалися по повній». 136 осіб пропустили цю частину через стан здоров'я. У тих же 656 людей, яким лікарі дозволили максимальні навантаження, було виміряно максимальне поглинання кисню. Цей показник називається також аеробною здатністю, він відображає, яку кількість кисню організм може максимально використовувати, що його більше, то у кращій фізичній формі перебуває людина.

Після оцінки фізичного стану учасників дослідження в 1967 році за ними спостерігали аж до 2012 року. Приблизно раз в 10 років учені проводили додаткові тести на фізичне навантаження у тих, хто не помер. Щоб виявити залежність між аеробної здатністю і смертністю, дослідники розділили учасників на 3 групи за обсягом використовуваного повітря в одиницю часу — 2, 2,26 і 2,56 літри на хвилину.

Виявилося, що в кращій фізичній формі перебував учасник при перших вимірах, то менше були його шанси померти протягом 45 років після них.

Провідний фахівець дослідження Пер Ладенвалл (Per Ladenvall) з Гетеборзького університету (University of Gothenburg) заявив, що низька аеробна здатність однозначно асоціюється з підвищеною смертністю, і негативний ефект від низької фізичної активності можна було порівняти лише зі шкодою від куріння. Професор Ладенвалл зазначив також, що тенденція залишалася очевидною протягом 4 десятиліть — тим менше була аеробна здатність учасника дослідження, чим менше він присвячував час фізичним навантаженням.

Ладенвалл резюмував: «Ми пройшли довгий шлях, борючись проти куріння. Наступне завдання — це сидячий спосіб життя, з яким необхідно боротися».