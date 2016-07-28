Доведено ефективність препарату, що підвищує витривалість військових

11:21, 28 липня 2016
Зарубіжні новини
924

Фізіологи з США і Великої Британії показали, що вживання спеціалізованих напоїв на основі кетонових тіл (в даному випадку β-гідроксибутирату) прискорює обмін речовин і таким чином підвищує витривалість солдатів і спортсменів.

фото: УНИАН

Дослідження опубліковане в журналі Cell Metabolism, коротко про нього повідомляє видання EurekAlert! У публікації вчені відзвітували про роботу над добавкою, вживання якої надасть спортсменам нового джерела енергії. Дія препарату пов'язана не з розщепленням глюкози або жирів, а з розпадом кетонових тіл, пише Лента.ру. Ці сполуки, зокрема, β-гідроксибутират, в незначних кількостях утворюються в печінці людини. Енергія, що виділяється в результаті розпаду кетонових тіл, часто використовується організмом при низьковуглеводній дієті (наприклад, Аткінса) і голодуванні. Таким чином в результаті ацетонемії людина отримує альтернативне джерело енергії (після гліколізу та розщеплення жирів), проте інтенсифікація такого механізму не вважається фізіологічною нормою.

Читайте такожЗріст людини впливає на ризик різних захворювань

У своєму дослідженні вчені вперше показали, що препарати на основі кетонових тіл, які штучно вводяться в організм велосипедистів, здатні в деяких випадках підвищити стійкість людини до інтенсивних фізичних навантажень і є безпечними для здоров'я. Для цього фізіологи провели ряд експериментів з 39 велосипедистами. В одному з дослідів вчені дали спортсменам енергетичні напої, що містять один з трьох компонентів (вуглеводи, жири або кетонові тіла). Велосипедисти, що вживали рідину з β-гідроксибутиратом, мали низькі рівні молочної кислоти — побічного продукту при розпаді глюкози, виділення якої після фізичних вправ супроводжується болем у м'язах.

Виявилося, що кожен з велосипедистів, які вживали напій з кетоновими тілами, проїхав в середньому на 400 метрів більше, ніж ті, хто вживали рідину з вуглеводами або жирами. Кетонові тіла, на думку вчених, в цьому випадку стають додатковим джерелом енергії і замінюють частину глюкози, розпад якої призводить до утворення молочної кислоти і, як наслідок, провокує м'язову втому.

Читайте такожЗниження ваги назвали профілактикою раку

Вчені відзначають, що вживання препаратів з кетоновими тілами може бути найбільш ефективним для спортсменів, що беруть участь у тривалих та виснажливих змаганнях, наприклад, марафонців, але навряд чи буде корисним для олімпійців або спринтерів. Напій на основі кетонових тіл вчені обіцяють представити протягом року. Дослідження β-гідроксибутирата вченими почалося з ініціативи DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) — агентства Міністерства оборони США, що відповідає за розробку перспективних військових технологій. Фінансування програми по розробці спеціальних продуктів харчування, що дозволяють підвищити витривалість американських солдатів, становить десять мільйонів доларів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter