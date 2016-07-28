Доведено ефективність препарату, що підвищує витривалість військових

Дослідження опубліковане в журналі Cell Metabolism, коротко про нього повідомляє видання EurekAlert! У публікації вчені відзвітували про роботу над добавкою, вживання якої надасть спортсменам нового джерела енергії. Дія препарату пов'язана не з розщепленням глюкози або жирів, а з розпадом кетонових тіл, пише Лента.ру. Ці сполуки, зокрема, β-гідроксибутират, в незначних кількостях утворюються в печінці людини. Енергія, що виділяється в результаті розпаду кетонових тіл, часто використовується організмом при низьковуглеводній дієті (наприклад, Аткінса) і голодуванні. Таким чином в результаті ацетонемії людина отримує альтернативне джерело енергії (після гліколізу та розщеплення жирів), проте інтенсифікація такого механізму не вважається фізіологічною нормою.

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У своєму дослідженні вчені вперше показали, що препарати на основі кетонових тіл, які штучно вводяться в організм велосипедистів, здатні в деяких випадках підвищити стійкість людини до інтенсивних фізичних навантажень і є безпечними для здоров'я. Для цього фізіологи провели ряд експериментів з 39 велосипедистами. В одному з дослідів вчені дали спортсменам енергетичні напої, що містять один з трьох компонентів (вуглеводи, жири або кетонові тіла). Велосипедисти, що вживали рідину з β-гідроксибутиратом, мали низькі рівні молочної кислоти — побічного продукту при розпаді глюкози, виділення якої після фізичних вправ супроводжується болем у м'язах.

Виявилося, що кожен з велосипедистів, які вживали напій з кетоновими тілами, проїхав в середньому на 400 метрів більше, ніж ті, хто вживали рідину з вуглеводами або жирами. Кетонові тіла, на думку вчених, в цьому випадку стають додатковим джерелом енергії і замінюють частину глюкози, розпад якої призводить до утворення молочної кислоти і, як наслідок, провокує м'язову втому.

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Вчені відзначають, що вживання препаратів з кетоновими тілами може бути найбільш ефективним для спортсменів, що беруть участь у тривалих та виснажливих змаганнях, наприклад, марафонців, але навряд чи буде корисним для олімпійців або спринтерів. Напій на основі кетонових тіл вчені обіцяють представити протягом року. Дослідження β-гідроксибутирата вченими почалося з ініціативи DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) — агентства Міністерства оборони США, що відповідає за розробку перспективних військових технологій. Фінансування програми по розробці спеціальних продуктів харчування, що дозволяють підвищити витривалість американських солдатів, становить десять мільйонів доларів.