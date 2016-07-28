Вчені розробили препарат, що уповільнює прогресування хвороби Альцгеймера на 80%

Ліки під назвою LMTX було протестовано на пацієнтах із захворюванням помірної тяжкості, пише Медпортал. Вчені вважають отримані результати безпрецедентними – в середньому захворювання почало прогресувати повільніше на 80%.

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Всього в експерименті взяла участь 891 людина. Одні приймали плацебо, інші – тільки досліджуваний препарат, а треті – LMTX у комбінації з іншими препаратами для лікування хвороби Альцгеймера. Курс тривав протягом 15 місяців. До початку дослідження та після його закінчення всі учасники пройшли тести на оцінку когнітивних здібностей, а крім цього їм було запропоновано виконати щоденні процедури - поїсти і одягтися самостійно. Вчені відзначили, що у тих, хто приймав експериментальний препарат, погіршення були помітні найменше. Крім того, у деяких хворих спостерігалося відмічено поліпшення стану. Найбільш ефективною виявилася монотерапія LMTX, а його вживання спільно з іншими ліками дало гірші результати.

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Ліки діють на нейрофібрилярні клубки з тау-білка. Їхнє накопичення поряд з формуванням бета-амілоїдних бляшок є симптомом, характерним для хвороби Альцгеймера. Більшість розроблюваних ліків впливають на бета-амілоїд, проте практично жоден такий препарат не продемонстрував ефективність у клінічних випробуваннях. Дослідники припускають, що саме нейрофібрилярні клубки є основною причиною розвитку хвороби Альцгеймера у людей.