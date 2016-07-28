Фоновий шум впливає на розвиток мовлення дитини - дослідження

Про це попереджають вчені з університету Вісконсіна в Мадисоне (США), пише Здоров'я. Діти старшого віку зазвичай з легкістю відокремлюють «головне» від «другорядного».

Малюкам же складніше виділити релевантну інформацію та ігнорувати другорядну. Тому сторонній шум може стати перешкодою в освоєнні перших (нових) слів. Це було показано експериментально. У дослідженні взяли участь більше 100 дітей у віці від 22 до 30 місяців. Їм належало вивчити назви раніше незнайомих об'єктів, при цьому самі назви подавалися на тлі або помірного, або надмірного мовного шуму.

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Як і передбачалося, впоратися з цим завданням малюки змогли тільки в першому випадку. Надто гучна обстановка знижувала здатність дітей до вивчання нової лексики.

«Вивчення слів є важливим навиком, який забезпечує основу для майбутніх досягнень дітей у навчанні», - підкреслюють автори дослідження та закликають батьків оберігати своїх чад від надмірного шуму.