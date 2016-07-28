Визначена оптимальна тривалість занять фізкультурою

Медики з Норвегії, Австралії та США визначили характер фізичного навантаження та його оптимальну тривалість, яка дозволяє офісним працівникам знизити ймовірність смертності через сидячий спосіб життя до 60 відсотків. Присвячене цього дослідження опубліковане в журналі Lancet, коротко про нього повідомляє Кембриджський університет, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожФізичні навантаження сприяють роботі мозку - дослідженняДля повного усунення негативного ефекту від сидячого способу життя чоловікам і жінками досить займатися помірними фізичними навантаженнями. Під ними розуміється, наприклад, ходьба зі швидкістю не менше 4,8 кілометра в годину або їзда на велосипеді зі швидкістю близько 16 кілометрів на годину.

Тривалість навантаження повинна складати не менше години. Рекомендації фахівців справедливі для тих, хто кожну добу проводить близько восьми годин в сидячому положенні. У цьому випадку оптимальними вважаються навантаження, на виконання яких відводиться 60-75 хвилин. Окремі етапи заняття фізкультурою можуть бути рознесені в часі.

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До своїх висновків учені прийшли, провівши метааналіз 16 робіт, присвячених впливу малорухливого способу життя на стан здоров'я. Ці дані враховують відомості про більш як мільйон чоловіків і жінок, більшість з яких проживають в ЄС, США та Австралії.

Згідно з дослідженням, опублікованим в березні 2016 року бразильськими медиками, сидячий спосіб життя призводить до збільшення ризику передчасної смерті. Знизити небезпеку може, на думку вчених, тільки скорочення часу знаходження в сидячому положенні, а не заняття фізкультурою.