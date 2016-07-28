Розроблено нову антибактеріальну технологію, яка знижує ризик харчових отруєнь

Вони розробили паперові упаковки для яєць з наночастинками срібла. І, за словами вчених, такі упаковки значно збільшать термін зберігання яєць. Але методику можна застосовувати і щодо тари для зберігання будь-яких продуктів харчування, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Насправді, йдеться про покриття, що складається зі срібла, желатину і хітозану. Його можна нанести на паперові формочки (з пластиком це, на жаль, не працює) або розпорошити на будь-яку паперову поверхню. Після висихання поверхня готова до контакту з харчовими продуктами.

Читайте такожНа Прикарпатті зафіксоване масове отруєння людей на весілліБуло доведено: покриття має потужну антимікробну властивість за рахунок наночастинок срібла. Отже, знижене поверхневе забруднення дозволяло збільшити термін зберігання яєць з 14 до 30 днів. До речі, покрита антимікробним матеріалом паперова тара прекрасно піддається переробці.