Біологи розробили новий спосіб блокування ракових пухлин

Дослідження опубліковане в журналі Nature, пише Лента.ру.

Вчені знайшли молекулу, яка регулює синтез лише кількох сотень білків, які сприяють росту злоякісних новоутворень, замість десятка тисяч інших речовин. Пригнічення її активності дозволить зупинити розвиток раку, не вдаючись до препаратів більш широкої дії.

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Виявлено білок eIF3d з'єднується з матричної РНК (мРНК) — молекулою, що містить у собі інформацію про амінокислотну послідовність білків. Будь-яка мРНК являє собою «зліпок» певного гена, і в процесі синтезу білка (трансляція) на її основі будується пептидний ланцюг. Без eIF3d клітина не зможе виробляти цей білок.

eIF3d вона приводить у дію механізми процесу трансляції, зв'язуючись приблизно з 500 з 10 тисяч мРНК, вироблених в клітині. Більшість молекул з цієї групи відіграють роль у виникненні і розвитку ракових клітин, в яких відбувається неконтрольований синтез білка. Якщо придушити активність eIF3d за допомогою спеціальних речовин, вмонтованих у клітину, то мРНК не зможуть брати участь у трансляції. Це можна порівняти з точковим, але ефективним ударом, який не зачепить інші важливі процеси в клітині.

За допомогою рентгенівської кристалографії були виявлені перебудови в структурі eIF3d, коли іниціонний чинник зв'язується з мРНК. Надалі вчені планують дослідження з використанням кріоелектронної мікроскопії, щоб знайти механізм, що забезпечує з'єднання двох молекул.