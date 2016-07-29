Електрична стимуляція мозку поліпшує робочу пам'ять людини - дослідження

Дослідження опубліковане в журналі Current Biology, пише lenta.ru.

Вчені проаналізували вплив tACS (transcranial alternating current stimulation — транскраніальної стимуляції змінним струмом) під час сну на робочу пам'ять людини. Проведена під контролем фахівців процедура, на думку авторів, поліпшить робочу пам'ять людини.

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Електрична стимуляція впливає, на думку вчених, на сигма-ритми головного мозку людини. З таким типом електричної активності головного мозку нейробіологи пов'язують систематизацію і зберігання отриманої людиною перед сном інформації, а також подальше вилучення і використання спогадів.

У ході експериментів під час сну стимулювався головний мозок 16 здорових чоловіків. До цього учасників експериментів просили запам'ятати певну інформацію — пари слів-асоціацій і сукупність моторних рухів (натискання пальцем). Протягом однієї ночі головний мозок учасників стимулювався методом tACS, на наступну добу учасники отримували фіктивну стимуляцію (плацебо).

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Щоранку випробовувані проходили стандартні тести, що дозволяють відстежити зміни в ступені засвоєння отриманої раніше інформації. Вчені не виявили прогресу в запам'ятовуванні слів-асоціацій, але помітили істотне поліпшення відтворення (після tACS порівняно з плацебо) моторних рухів.

Вчені вважають, що проведене ними дослідження виявиться корисним для профілактики і лікування пов'язаних з пам'яттю захворювань, зокрема, шизофренії і хвороби Альцгеймера. Раніше фахівці вивчили вплив електростимуляції головного мозку на альфа-ритми і творчу активність.

Метод tACS являє собою неінвазивний спосіб стимуляції головного мозку за допомогою пари електродів. Один з них встановлюється на потиличну частину черепної коробки, а інший — на шиї або верхньої частини голови. Площа другого електрода втричі більший за перший, на який подається змінна напруга від 5 до 15 вольт. Перед процедурою, що проводиться під контролем фахівців, поверхня шкіри змочується сольовим розчином.