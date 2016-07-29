Універсальну вакцину проти грипу почнуть випробовувати на людях

Розробники приступають до першої фази клінічних випробувань, в ході якої вакцину RedeeFlu введуть 96 здоровим добровольцям у віці від 18 до 49 років, пише Медпортал.

Вакцина призначена для інтраназального введення. Передбачається, що вона зможе захистити від найбільш поширених штамів грипу. Ефективність вакцини вже була продемонстрована в експериментах на тварин. Творці вакцини пояснюють, що вакцина не перешкоджає зараженню, але інгібує поширення вірусу в організмі.

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Керівник компанії FluGen Підлогу Радспіннер (Paul Radspinner) і його колеги вважають, що така вакцина виявиться ефективнішою за ті, що вже використовуються в клінічній практиці. Передбачається, що клінічні випробування завершаться до кінця 2016 року, а в наступному році вони будуть проведені за участю добровольців старше 50 років. Крім того, до 2017 буде перевірено не тільки безпеку, але і ефективність вакцини – людей, яким буде вводитися вакцина, піддадуть дії живого вірусу грипу. В ході випробувань також буде підібрана оптимальна доза вакцини.

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Розробники підкреслюють, що захисний ефект вакцини буде зберігатися протягом одного-двох сезонів. Захищати від грипу протягом усього життя вона нездатна – це пов'язано з швидким мутованим вірусних штамів.