Поширення віруса Зіка у Бразилії є контрольованим - ВООЗ

Про це заявила глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чен, виступаючи сьогодні на прес-конференції в Пекіні (Китай), повідомляє REUTERS.

За її словами, вона також планує відвідати Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, які стартують 5 серпня.

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"Ми вважаємо, що ризик зараження вірусом Зіка низький. Фахівці вживають відповідних заходів щодо захисту людей. Ми цінуємо дії Бразилії в запобіганні поширення віруса Зіка", - додала вона.

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Чен наголосила, що одним з шляхів заражень вірусом Зіку є сексуальний контакт і закликала користуватися презервативами. "Практикуйте безпечний секс, використовуйте презервативи. Вірус Зіка передається як від чоловіка до жінки, так і у зворотньо," - додала вона.

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Очікується, що в Ріо приїдуть майже півмільйона людей, багато з Сполучених Штатів. У той же час вірус Зіка та економічна криза відлякують потенційних туристів - близько третини квитків на заходи залишаються непроданими.