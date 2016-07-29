Названі 5 найкорисніших поєднань продуктів

Продукти харчування важливо поєднувати не тільки за критеріями смаку, але й за корисністю, переконані фахівці. З найефективніших в своєму позитивному впливі на здоров'я медики відібрали п'ять потужних комбінацій, пише likenews.com.ua з посиланням на «medikforum.ru».

Згідно з результатами дослідження, що проводилося з ініціативи Міністерства сільського господарства США, одним з кращих продуктових поєднань є вживання разом апельсинового соку і вівсянки. У такому комплексі вони особливо успішно стабілізують показники холестерину, що говорить про очищення артерій і запобігання серцевих нападів, відзначають вчені.

Читайте такожАпельсиновий сік корисніший за апельсиниТакож оптимальним визнано поєднання брокколі і помідорів. На думку американських дослідників, така комбінація овочів грає істотну роль в профілактиці раку простати.

Одночасне вживання ягід чорниці та винограду медпрацівники оцінюють як найпотужніше за кількістю антиоксидантів. Ефект чорнично-виноградного міксу вивчався дослідниками з Корнельського університету, які виявили в ньому наявність синергії – феномену, коли компоненти значно посилюють дію один одного.

Ще одна «суперкомбінація» - це яблука і шоколад. Їх поєднання утворює мікс з кверцетину та катехінів – речовин, чия гамма високоефективно покращує стан серцево-судинної системи. Аналогічну дію мають поєднання зеленого чаю з млинцями з гречки і гречаної каші з цибулею.

Читайте такожСписок продуктів, які рятують від стресуКрім того, дуже корисно вживати разом такі продукти харчування, як курячі яйця і диня. Білок сповільнить абсорбцію цукрів та допоможе уникнути переїдання, при цьому організм зможе отримати цілий комплекс важливих мінеральних речовин, підказують медики.