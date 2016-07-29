Учені попереджають: пасивне куріння марихуани надзвичайно небезпечне

Виявляється, однієї хвилини достатньо, щоб робота судин порушилася. Більш того, судинам потрібно в три рази більше часу на відновлення, порівняно з впливом тютюнового диму, пише meddaily.ru з посиланням на Medical News Today.

Дані висновки були зроблені за підсумками експериментів з мишами. Тварин протягом хвилини піддавали впливу диму марихуани або тютюну. І після диму у тварин порушувалася функція судин. Вони не могли нормально транспортувати кров. На відновлення після тютюну йшло 30 хвилин. А після марихуани - мінімум 90 хвилин.

Марихуана завдавала шкоди не за рахунок психоактивних сполук. Сама рослинна основа була шкідлива. Цей факт викликає тривогу, адже тема легалізації марихуани поступово захоплює світ. Приміром, в окремих штатах США її дозволено курити за медичними показаннями.