Вчені виявили ген, що впливає на бажання мати дітей

Учені продемонстрували, що аскариди зі зміненим геном NURF-1 менше схильні до розмноження, оскільки витрачають свою енергію на виживання. Стаття з результатами дослідження опублікована в журналі PLOS Genetics, пише Лента.ру.

Генетики вивчили особливості поведінки штаму нематод LSJ2 (C. elegans) з мутацією в гені, що кодує білок, що регулює ремоделювання хроматину. У результаті делеції змінюються лише десять з трьох тисяч амінокислот ферменту, проте це, як показали вчені, надає великий вплив на репродуктивну поведінку тварин. За словами дослідників, ресурси організму хробака перерозподіляються на виживання в убогому живильному середовищі.

Читайте такожКуріння під час вагітності впливає на ДНК дитини

Людина також має ген NURF-1, який бере участь у процесах розмноження, тому аналогічні мутації можуть також впливати на репродуктивні стратегії людей.

Експеримент з нематодами LSJ2 триває вже 50 років. Вчені намагалися прискорити еволюцію лабораторних черв'яків через адаптацію до стресових умов середовища. Коли дослідники помічали зміни в поведінці тварин, вони вивчали гени, щоб зрозуміти, які мутації могли бути з ними пов'язані. Наприклад, біологи годували нематод бульйоном з невеликою кількістю поживних речовин протягом декількох десятків років. Зрештою, виникли мутації, які сприяли виживанню LSJ2. Тварини могли витримати навіть вплив важких металів і антибіотиків.