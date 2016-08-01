У США виявлені перші випадки захворювання вірусом Зіка від комариних укусів

У штаті Флорида чотири людини захворіли вірусом Зіка. Як встановили медики, всі четверо захворіли в результаті комариних укусів, і це перші подібні випадки на території США, зазначив Newsru.co.il з посиланням на телеканал CNN.

Читайте такожВООЗ закликала не боятися вірусу Зіка у Ріо-де-ЖанейроВ США було зареєстровано близько 1600 випадків захворювання вірусом Зіка, але всі ці люди захворіли в результаті комариних укусів у країнах, де поширена хвороба, або ж заразилися статевим шляхом. Єдиними штатами, де не було таких випадків, залишаються Айдахо, Аляска, Південна Дакота і Вайомінг.

Читайте такожВиявили нову властивість вірусу Зіка - передачу статевим шляхомПрезидент США Барак Обама доручив надати допомогу штату Флорида у світлі виявлення там чотирьох випадків захворювання Зіка.

Вірус переносять комарі роду Aede. Вакцина від вірусу поки що не розроблена. Засобом профілактики служить знищення комарів-переносників захворювання.