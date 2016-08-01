Нове в медицині: нанороботи доставлятимуть ліки кровоносними судинами

Вчені планують використовувати ці пристрої в майбутньому для доставки лікарських речовин по кровоносних судинах. Стаття з описом винаходу опублікована в журналі Scientific Reports, пише Лента.ру.

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Нанороботи являють собою ланцюжки з крихітних круглих частинок. Магнітне поле обертає частинки, подібно до гвинта, при цьому, що довший ланцюжок, то більшу швидкість може розвинути. Вчені перевірили різних роботів, починаючи з ланцюжків з трьох «намистин». Найдовший пристрій складався з 13 частинок і досягав швидкості в 17,85 мікрометра на секунду.

Для того, щоб роботи рухалися, застосовували зовнішнє магнітне поле. Чим швидше була швидкість обертання поля, тим швидше переміщалися ланцюжки. При цьому висока частота призводила до поділу довгих пристроїв на більш короткі. Так, робот з семи намистин при досягненні певної швидкості починає деформуватися і розділяється на два ланцюжки з трьох і чотирьох частинок. Напрямок магнітних сил може бути змінено таким чином, що два роботи почнуть рухатися в протилежних напрямках.

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За словами вчених, ланцюжки можуть бути модифіковані таким чином, що вони можуть служити системою доставки лікарських речовин, а також виконувати різні завдання в ході хірургічних операцій. Наприклад, роботи можуть очищати вени і артерії, заблоковані згустками злиплих клітин крові або холестеринових бляшок.