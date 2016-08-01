Учені розкрили дію психотропних препаратів літію

Американські медики з Мерілендського університету (США) відкрили молекулярний механізм дії психотропних препаратів літію. Дослідження опубліковане в Biophysical Journal, коротко про нього повідомляє Лента.ру з посиланням на Національний інститут стандартів і технологій США.

Читайте такожНові дані дають надію в ефективному лікуванні шизофреніїМедики безпосередньо виявили біметалічний комплекс (Mg·Li)·ATP, який виник в результаті асоціації літію з АТФ (аденозинтрифосфатом) в умовах фізіологічно прийнятної концентрації іонів магнію. Утворювана речовина, що містить літій і магній, посилює провідність кальцієвих каналів у нервових клітинах головного мозку на 40 відсотків більше, ніж комплекс, що включає тільки магній.

Вчені використовували методи ядерного магнітного резонансу, а експерименти проводили на нейронах щурів. Медики вперше показали, що в організмі людини літій і магній об'єднуються в іонні асоціації — в даному випадку комплексні сполуки фосфатів, що впливають на активність пуринових рецепторів.

Читайте такожУспадковуються психічні хворобиПрепарат на основі карбонату літію використовується для лікування біполярних розладів, пом'якшуючи перепади настрою, які супроводжують епізоди манії та депресії. Біполярними розладами, за даними Національного інституту психічного здоров'я США, страждає 2,6 відсотка населення країни.