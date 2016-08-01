Недоношені діти схильні до захворювань нирок

Нове дослідження, проведене в Університеті Алабами, показало: у дітей, народжених раніше строку, ризик розвитку хвороб нирок, таких як ниркова недостатність, вищий, ніж у доношених немовлят. Гостра ниркова недостатність часто зустрічається серед недоношених дітей, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Вона збільшує термін перебування в лікарні і підвищує ризик передчасної смерті. У дослідженні взяли участь 113 недоношених дітей. Фахівці вивчили зразки сечі немовлят. Вчені хотіли зрозуміти, які з 14 білків можуть допомогти в діагностиці хвороб нирок.

Читайте такожУ низьких жінок підвищений ризик народження недоношених дітей - відкриттяДослідники виявили, що рівні деяких білків у сечі у дітей з ушкодженнями нирок і у немовлят зі здоровими нирками відрізнялися. Зокрема, в перші 4 дні життя у дітей з гострою нирковою недостатністю виявилися в 1,7-3,7 разу підвищені рівні цистатину C, NGAL, остеопонтину, кластерину і альфа глутатіону S-трансферази.