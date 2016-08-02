Рослинний білок сприяє подовженню життя - дослідження

Дослідження опубліковане в журналі JAMA Internal Medicine, пише Лента.ру.

Вживання в їжу білків рослинного походження, як показали дієтологи, пов'язано з низьким ризиком передчасної смерті, тоді як червоного м'яса — з високим.

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Усього вчені проаналізували 30-річні дані про більш ніж 130 тисяч осіб, серед яких було 64,7 відсотка жінок. Середній вік учасників дослідження становив 49 років, в середньому на тваринні білки в їх раціоні припадало 14 відсотків, рослинні — 4. Вчені прийшли до наступних висновків.

Приріст в розмірі 10 відсотків частки тваринних білків у загальній калорійності раціону підвищував на 2 відсотки ризик смертності від усіх причин і на 8 — від серцево-судинних захворювань. Приріст у розмірі 3 відсотків частки рослинних білків, навпаки, знижував на 10 відсотків ризик смертності від усіх причин і на 12 — від серцево-судинних захворювань.

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Ситуація ще більше погіршиться, якщо людина, що вживає червоне м'ясо, демонструє нездорову поведінку, наприклад, курить, вживає алкоголь, веде малорухливий спосіб життя і має зайву вагу.

За словами вчених, вони провели найбільше у своєму роді дослідження, що дозволяє остаточно встановити зв'язок між раннім ризиком смерті і харчовими пристрастями. Фахівці рекомендують замінювати в своєму раціоні тваринний білок на рослинний.