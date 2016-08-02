У Росію повернулася сибірка: 90 людей госпіталізовані, одна дитина померла

У Росії 90 осіб госпіталізовані через спалах сибірки, повідомляє ТАСС.

Зазначається, що напередодні стало відомо, що у восьми оленярів в Ямало-Ненецькому автономному окрузі підтвердився діагноз "сибірка", від небезпечної інфекції учора померла 12-річна дитина.

Вже на ранок сьогоднішнього дня число госпіталізованих до лікарні з вогнища сибірки на Ямалі зросло до 90 осіб. Серед госпіталізованих близько 50 дітей.

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"Кожна людина з найменшими відхиленнями в стані здоров'я - подряпини, фурункули, начісування, нежить - направляється на додаткове обстеження до окружної лікарні. Було ухвалено рішення перевірити усіх дітей оленярів, навіть за відсутності ознак нездужання", - цитує видання слова прес-секретаря губернатора Наталі Хлопунової.

За даними місцевої влади, причиною спалаху інфекції, від якої загинули понад 2,3 тисячі оленів, стало надзвичайно тепле для Крайньої Півночі літо: протягом місяця на Ямалі трималася аномальна спека до 35 градусів.

Останнього разу сибірка на Ямалі була зафіксована 75 років тому - в 1941 році.