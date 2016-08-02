Горіхи пригнічують запальні процеси в організмі - вчені

Вчені з США довели, що горіхи мають ще й протизапальні властивості. Статтю про це дослідники з Brigham and women's Hospital опублікували в газеті American Journal of Clinical Nutrition, пише Медпортал.

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Голова наукової групи, епідеміолог Ін Бао (Ying Bao) розповіла, що дослідження раніше показували, що споживання горіхів знижує ризик розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань, а в основі цих захворювань лежить запалення. Вчені припустили, що горіхи можуть якимсь чином впливати на нього. Щоб перевірити свою гіпотезу, вони проаналізували дані національного опитування медсестер (120 тисяч жінок) та лікарів (50 тисяч чоловіків). У кожній анкеті були пункти, що стосуються дієти респондента, а також результати аналізів крові. Дослідники перевіряли рівень трьох добре відомих біомаркерів запалення: С-реактивний білок (CRP), інтерлейкін 6 (IL6) і рецептор 2 фактора некрозу пухлини (TNFR2).

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Після поділу на групи за віком, медичного анамнезу, стилю життя і так далі, Ін Бао та її колеги виявили, що в кожній окремо взятій групі ті, хто їв горіхи частіше, в середньому мали менший рівень біомаркерів запалення, ніж ті, хто взагалі не вживав їх. 5 порцій горіхів на тиждень знижували кількість біомаркерів CRP і IL6, а тим людям, які замінювали горіхами, наприклад, червоне м'ясо, досить було трьох порцій на тиждень для істотного зменшення кількості CRP і IL6.

В арахісі і лісових горіхах міститься багато корисних речовин, і дослідники поки не мають точної інформації про те, яка конкретно складова (або комбінація з декількох) горіхів знижує рівень запалення, але планують і далі вести наукову роботу в цьому напрямку. Вчені збираються провести клінічні випробування, в рамках яких будуть пропонувати людям різну дієту з вмістом горіхів і спостерігати за станом здоров'я учасників.