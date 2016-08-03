В США почнуться експерименти по омолодженню людей

Одній групі тварин вводили плазму інших, більш молодих мишей, що призвело до поліпшення фізичної витривалості та когнітивних функцій тварин. Автори оголосили про те, що їм вдалося таким чином «перезапустити годинник старіння».

Схоже, що такі експерименти тепер будуть проведені і на людях. Джессі Кармазін (Jesse Karmazin), що заснував компанію Ambrosia, планує заплатити за 8000 доларів кожному учаснику, який візьме участь у дослідженні по омолодженню. Добровольці повинні бути старше 35 років і не повинні страждати якими-небудь захворюваннями: передбачається, що всім їм буде вводитися плазма молодих людей.

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Вісс-Корей також організував свою компанію, яка отримала назву Alkahest. Зараз вчені проводять подібні дослідження за участю 18 пацієнтів, що страждають хворобою Альцгеймера – всім їм також була введена плазма більш молодих людей. До кінця року за станом учасників будуть спостерігати фахівці, які оцінять безпека методики та її ефективність.

Сам Вісс-Корей поставився до експерименту, що запускається компанією Ambrosia, критично, зазначивши, що ефективність методики не доведена.

Передбачається, що у дослідженні візьмуть участь 600 осіб, кожному з яких за 2 дніпланують влити півтора літра донорської плазми, взятої у людей, які не досягли 25 років. До введення плазми і через місяць після процедури кров буде досліджена для оцінки показників на понад 100 біомаркерів.

Експеримент ще не розпочали, але вже піддали різкій критиці. Так, Метт Кеберлін (Matt Kaeberlein) з Університету Вашингтона (University of Washington) зазначає, що дослідниками не передбачена плацебо-група, крім того, про біомаркери крові, асоційовані зі старінням, відомо досить мало.