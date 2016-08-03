У лікарнях Норвегії залишаються 4 постраждалих в ДТП українців

Про це повідомляє посольство України у Королівстві Норвегія щодо розвитку ситуації довкола українців, які постраждали внаслідок аварії автобуса 30 липня, у Facebook.

«Найстрашніший наслідок аварії – загибель громадянина України. Посольство України у Королівстві Норвегія висловлює глибокі співчуття рідним та близьким. Приділяємо пріоритетну увагу забезпеченню якнайшвидшого повернення труни з тілом загиблого на батьківщину», - йдеться у повідомленні.

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«Для всіх учасників трагічної ДТП це був жахливий досвід. Але також є важливим, що на сьогодні більшість наших громадян, які були госпіталізовані, вже виписані з місцевих лікарень і готуються до від’їзду в Україну. Очікуємо, що найближчим часом основна група повернеться до своїх домівок», - наголосили в дипустанові.

Зазначається, що четверо наших співвітчизників на даний час залишаються в лікарнях; за висновками норвезьких лікарів, вони мають провести там ще кілька днів для завершення курсу лікування. Разом з ними перебувають їхні близькі родичі.

«Лікарі констатують позитивну динаміку стану здоров’я всіх постраждалих громадян України. Двоє з них мають бути виписані вже протягом наступних 2-3 днів, завершення лікування інших двох громадян може потребувати на кілька днів більше», - зауважили в посольстві.

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Крім того від відповідних туристичної та страхової компаній очікується вчасне забезпечення всіх громадян України, які залишаються в Норвегії, квитками для повернення на Батьківщину, а також виконання інших зобов’язань, передбачених договорами страхування.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Норвегії за 100 км від м. Олесунд сталася дорожня аварія за участю туристичного автобуса з українцями. Одна людина загинула, понад 10 пасажирів травмовані.

Всього, за даними поліції, в автобусі перебувала 41 особа, всі вони, у тому числі водій і керівник групи – громадяни України.