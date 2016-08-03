Дослідники знайшли спосіб багаторазово підвищити ефективність ліків

Мова йде про процеси, які знижують ефективність різних ліків, у тому числі адалімумаба для лікування ревматоїдного артриту. Стаття вчених опублікована в журналі Nature Nanotechnology, пишет Лента.ру.

В основі розробки лежить застосування наночастинок з полілактид-ко-гліколіда, які містять в собі рапаміцин. Ця речовина здатна викликати імунологічну толерантність до білків, які вводяться в організм разом з препаратом. У результаті знижується вироблення антитіл проти лікарських препаратів. Вчені продемонстрували ефективність наночастинок на мишах і на приматах. Підшкірне введення наночастинок з адалімумабом сприяє нормальній фармакокінетиці препарату.

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Дослідження також показало, що тварина, чия імунна система не реагує на певний антиген, здатна реагувати на інші антигени, що вказує на відсутність широкого придушення імунітету.

Рапаміцин — імунодепресант, застосовуваний для того, щоб уникнути відторгнень органів при трансплантації.